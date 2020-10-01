Дженніфер Лопес отримає нагороду People Icon Awards

Американська співачка Дженніфер Лопес отримає спеціальну нагороду People Icon Awards на церемонії нагородження People’s Choice Awards.
Їй присудили нагороду за роль у фільмі Шахрайки з Волл-стріт та спільний виступ разом із Шакірою у фіналі Національної футбольної ліги США на початку лютого 2020 року.
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Виступ Дженніфер Лопес і Шакіри на Супербоулі 2020 став одним з найяскравіших шоу, яке коли-небудь відкривало улюблену спортивну подію американців.
Гру Дженіфер Лопес у Шахрайках з Волл-стріт кінокритики називають однією з кращих ролей в її фільмографії.
Шоу Шакіри та Дженніфер Лопес
Шоу співачок на Супербоулі 2020 зібрало 100 млн переглядів.
Разом зі співачками у шоу взяли участь репери J Balvin та Bad Bunny. Неочікуваною стала поява доньки Лопес – Еммі, яка разом зі своєю матір’ю виконала одну із пісень.
Джерело: Entertainment Weekly