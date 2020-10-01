Ані Лорак відсвяткувала свій день народження у вузькому колі. 42-річна співачка запросила на вечерю Філіпа Кіркорова, Сергія Лазарєва та інших колег.

Свій день народження 27 вересня Ані Лорак провела у тихій сімейній обстановці.

Увечері 30 вересня вона влаштувала вечірку у чоловічій компанії. Серед запрошених був Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Ігор Крутой, а також гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетьяров.

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Ані Лорак привітали з черговою річницею і виконали для неї пісню Happy Birthday під урочистий винос святкового торта.

В своїй соціальній мережі співачка опублікувала фото в компанії Лазарева. Під час святкування Ані Лорак станцювала і заспівала для своїх гостей.

У березні 2020 року співачка Ані Лорак презентувала пісню Я бы летала. Режисером ролика виступив кліпмейкер Алан Бадоєв.

У кліпі, окрім Ані Лорак, немає нікого. 42-річна співачка позує на тлі красивого рельєфу в білих образах та відвертому бікіні, демонструючи пишний бюст.