Американська виконавиця Нікі Мінаж народила первістка від свого чоловіка Кеннетта Петті.

Про народження дитини 37-річної американської співачки повідомив журнал People з посиланням на власні джерела. Однак поки невідомими залишаються стать та ім’я дитини.

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Згідно з інформацією джерел, дитина з’явилася на світ 30 вересня.

До слова, самі батьки про народження первістка поки не повідомляли.

Нікі Мінаж вийшла заміж за Кеннетта Петті у жовтні 2019 року. Таємне весілля відбулося після 11 місяців стосунків.

До слова, обранець виконавиці давно не дружить із законом. Кеннетт Петті відсидів у в’язниці 4 роки за спробу зґвалтування 16-річної дівчини, а потім був засуджений на 10 років за вбивство і вийшов по УДЗ через 7 років.

Про вагітність Нікі Мінаж повідомила наприкінці червня.

Джерело: People