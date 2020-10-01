У родині російського продюсера, 45-річної Яни Рудковської, та 37-річного фігуриста Євгена Плющенка народився син. Зоряна пара скористалася послугами сурогатної матері.

Хлопчика назвали Арсенієм. Він з’явився на світ ще 25 вересня, але Рудковська повідомила про це тільки сьогодні.

– Тепер у мене чотири сини, і я найщасливіша мама! Мрії збуваються! Знайомтеся, цей малюк – Арсеній Євгенович Плющенко, – написала вона в Instagram і опублікувала зворушливе фото.

На знімку вона сидить біля чоловіка, який тримає новонародженого, а поруч – старший син пари Олександр.

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Від бізнесмена Віктора Батурина у Рудковської є син Микола, а також прийомний син Андрій – дитина від його попереднього шлюбу.

У Плющенка також є син від першого шлюбу.

Тарабарова народила дівчинку

Тиждень тому співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Дівчина з’явилася на світ 23 вересня.

Усі місяці вагітності вона знімала кліп до пісні Сонечко, а вже у жовтні вийде реаліті-шоу за участю ще вагітної співачки.

Фото: Яна Рудковская