Безславні виродки. 4 серіали про нетипових супергероїв

Вперше за 10 років на великих екранах не буде жодного фільму про супергероїв Marvel. У конкурентів з DC справи не кращі, нову Диво-Жінку вже перенесли в самий кінець року, і немає гарантії, що реліз не перенесуть ще раз. Виною тому – коронакриза і закриті кінотеатри. Студії чекають більш сприятливих умов прокату.

То хто ж тоді буде рятувати світ від лиходіїв, а глядачів від нудьги і відсирілого попкорну? Саме час вийти на авансцену солдатам другого кіношного ешелону – героям серіалів.

Факти ICTV підготували добірку з 4 актуальних серіалів про нетипових супергероїв.

Фатальний патруль (Doom Patrol)

Серіал для сервісів DC Universe та HBO Max (обидва належать WarnerMedia) створив Джеремі Карвер, відомий за тривалою історією Надприроднього. В основі Фатального патруля – однойменна серія коміксів DC. Але не чекайте розкручених персонажів, з більш-менш відомих тут тільки Віктор Стоун, він же Кіборг, у виконанні Джойвана Вейда.

Зате інші члени команди супергероїв строкатіше нікуди. Божевільна Джейн (Дайан Герреро) вміщує в собі 64 особи, багато з яких володіють суперздібностями. Рита Фарр (Ейпріл Бовлбі) – відома в минулому актриса, а тепер – жінка-желе. Здатність змінювати форму свого тіла, розтягуючись або розтікаючись за бажанням, досить кумедна, ось тільки Рита далеко не завжди може контролювати своє тіло.

Ларрі Трейнор (Метт Бомер) – пілот-випробувач, в якому оселилася невідома космічна субстанція (привіт Капітан Марвел). Кліфф Стіл (Брендан Фрейзер) – брутальний гонщик раніше, залізний дроворуб нині. Повністю невразливий, але сталеве тіло позбавило його усіх почуттів, крім зору і слуху.

Зібрав цю компашку доктор Найлз Колдер у виконанні Тімоті Далтона. Так чи інакше, він надав допомогу кожному з героїв, ставши їх учителем і ватажком.

Серіал услід дивним героям вийшов більш ніж екстравагантним і з рейтингом 16+.

Він сповнений насильства, фізичного і морального, нецензурної лайки і неприємних сцен. Тут тварини можуть поїдати людей, квір вулиця вміє розмовляти, а красеня Метта Бомера змушують ховати обличчя під бинтами.

Але якщо ви не зі слабких духом, то варто спробувати. Творіння Карвера далеко пішло від мейнстрімних блокбастерів DC. Наприклад, головний лиходій першого сезону, Містер Ніхто, виступає одночасно закадровим оповідачем. Причому він усвідомлює себе героєм серіалу і постійно тролить інших персонажів. Це навіть крутіше за спілкування з глядачами Дедпула з хітової чорної комедії з дорослим рейтингом.

Досить цікаво спостерігати, як незвичні персонажі не особливо й хочуть геройствувати, їм би зі своїми тарганами в головах розібратися, перш ніж рятувати світ.

Рита Фарр переживає через те, що її кар’єра не злетіла, хоча мама за це спала з продюсерами. Кліфф Стіл за успіхом в автогонках і дівками забув про свою сім’ю, а згадав лише тоді, коли перетворився на іржаву залізяку без почуттів. Джейн наплодила альтернативних особистостей, щоб захиститися від моральних травм, завданих батьками. Кіборг не може зрозуміти, як жити у світі, де не все чорне і біле, і твоя кохана може скоїти злочин.

Ці повчальні особисті трагедії накладаються на загальну сімейну, бо Найлз, по суті, покинув своїх підопічних напризволяще. Все, що його цікавить – це найменша Дороті, котра володіє силою, здатною знищити світ.

Але гіперопіка Найлза тільки відштовхує дитину. Його спроби назавжди зберегти її маленькою донечкою призводять до закомплексованості Дороті, невпевненості у собі і в подальшому до інфантильного бунту. Тому що дітей потрібно не оберігати від “жорстокого світу”, а вчити у ньому жити.

Загалом Фатальний патруль вийшов цікавим висловлюванням на тему супергероїв. Тільки другий сезон виявився слабшим за перший через банальну тему загрози світу від одного з членів команди супергероїв, а також через карантин, що не дозволив дозняти останню серію.

Проте публіка залишилася задоволена треш-пригодами, і студійні боси продовжили Фатальний патруль на третій сезон.

Академія Амбрелла (Umbrella Academy)

Якщо ви не любитель треш-стилістики, варто звернути увагу на серіал за мотивами Dark Horse Comics, поставлений Стівом Блекманом для Netflix. Тутешня чудова сімка теж не в ладах з прийомним батьком-вихователем, проте знята ця чорна комедія на порядок елегантніше, постановка сцен більш сучасна, а діалоги гостріші, ніж у Фатальному патрулі.

Та й саундтрек, що складається з переспівів хітів минулого століття дуже доречний.

Героїв, як уже зазначалося, рівно сім. І саме за номерами їх називає холоднокровний батько – засновник Академії Амбрелла сер Реджинальд Харгрівз. Він спеціально розшукував і всиновлював особливих дітей, народжених в один і той же день у 1989 році жінками без ознак вагітності.

У підсумку учнями Академії Реджинальда стали Космобой – помісь боксера і мавпи, Дієго, що вміє без промаху кидати ножі, Еллісон, яка володіє чарівним даром навіювання, Клаус, здатний бачити душі померлих, і Номер П’ять, чиє ім’я глядачам не називають, що здатен переміщатися в просторі і часі.

Шостого учня Академії Амбрелла – Бена – спіткала сумна доля, він загинув. А Сьома, Ваня Харгрівз, взагалі не володіє суперздібностями, якщо до таких не відносити гру на скрипці.

З центральним сюжетом автори Академії вирішили особливо не морочитися. Головною загрозою знову стає один з членів команди, який сам того не бажаючи може знищити світ.

Здається, навіть провал останніх Людей Ікс нічому не вчить авторів історій про супергероїв.

Тому приготуйтеся до чергового нагадування про те, що сім’я – це не кревне споріднення, а спільні цінності і взаємна підтримка навіть вкрай різнопланових персонажів.

Але є у Амбрелли і позитивна відмінність. Автори не зупинилися на проблематиці відносин з близькими людьми і в другому сезоні сімку супергероїв закидають в Даллас початку 1960-х, де вони стають справжніми чейнджмейкерами.

Одна героїня піднімає афроамериканців на протест, очолюючи місцевий аналог сидячих протестувальників у Грінсборо. Інший член команди намагається запобігти вбивству Кеннеді. А Ваня стає борцем за права ЛГБТ. Хто ж, як не персонаж у виконанні Еллен Пейдж, яка бореться за права ЛГБТ і в реальному житті.

По суті, маленька паралельна історія кожного з героїв показує глядачеві, що є люди, які просто не можуть жити за правилами часу. Вони не здатні миритися з усталеними нормами і готові боротися за зміни. Тому що вони ці норми переросли, люди майбутнього в прямому і переносному сенсах.

Вартові (Watchmen)

В запасі у WarnerMedia є не тільки чорнушний Фатальний патруль, а й справжня телевізійна драма. Вартові від HBO є ідейним продовженням серії коміксів 1987 року, за якою Зак Снайдер зняв чудовий фільм у кінці нульових.

Поставив серіал Деймон Лінделоф, котрий стояв біля витоків сучасних ситкомів. Він був одним з перших сценаристів Загублених, проекту, який породив епоху HBO, Netflix та інших серіальних майданчиків. За ту роботу Лінделоф отримав премію Гільдії сценаристів США.

Вартові теж без нагород не залишилися. Асоціація телекритиків США і Канади визнала їх серіалом року, заодно віддавши шоу ще п’ять нагород, включаючи Кращу роль у драмі для Реджини Кінг.

Вартові здобули цілих 26 номінацій премії Еммі.

За що ж критики так розхвалюють серіал? За атмосферу неонуару, глибоких персонажів, актуальний сюжет з купою підводних течій. Але рівно за ці ж якості багато глядачів серіал закинули після декількох серій.

Синопсис переносить дію на 34 роки після подій оригіналу, але, по суті, мало що змінює. На дворі 2019 рік, а всесвіт Вартових все ще живе в епоху взаємного стримування. Тільки якщо раніше це була холодна війна двох супердержав, то тепер залишаються одні лише США, які роз’їдають соціальні проблеми.

Супергерої тут не здаються чимось екстраординарним, навпаки, у світі, де поліцейські носять маски, а новий Ку-клукс-клан виступає за повалення усталеного ладу, саме старі добрі люди в трико здаються острівцем стабільності.

Вартові Лінделофа, як і його Загублені, породжують в кожній серії тонну запитань, даючи відповіді тільки на деякі з них.

Для розуміння всього, що відбувається, краще дивитися сезон одним залпом, щоб не розгубити деталі. Але зробити це не так вже й просто, тому що кожна серія триває годину. А ще над ними працювали кілька режисерів, і кожен хотів зробити свій епізод особливим.

Більше за інших постарався Стівен Вільямс, перетворивши шосту серію на чорно-білий нуар, знятий максимально довгими кадрами. Не дивно, що від цього калейдоскопа стилів страждає цілісність історії, за звивистим сюжетом якої і так нелегко встежити.

Вартові стали свого роду фестивальним хітом, якщо говорити термінами великого кіно.

Зібравши оберемок нагород і позитивну реакцію критиків, вони навряд чи згодяться для того, щоб провести вечір, вимкнувши мізки. Тут незвично мало екшену, і занадто багато смислів, як для класичної супергеройський історії.

Хлопаки (The Boys)

Останні по порядку, але не за значенням – серіал від Amazon Prime Хлопаки, створений Еріком Кріпке на основі однойменного коміксу DC та Dynamite Entertainment.

Минулого року Хлопаки виявилися справжнім ковтком свіжого повітря в супергеройській тематиці, і сьогодні не збавляють обертів.

Поки вийшла тільки половина другого сезону, а творці вже планують наступний і заодно спін-офф.

Чим так виділяється даний серіал? Він найбільш реалістичний. Так, ви не помилилися, серіал про супергероїв бере реалізмом. Звичайно, тут є люди в смішних трико, які вміють літати і вивергати блискавки, але як це все обставлено.

Місце дії пацанів – США, де супергерої стали звичним явищем. Сімку кращих найняла корпорація Vought і тепер продає їх послуги. Причому попитом користується не стільки порятунок людей, скільки рекламні акції для підвищення лояльності до брендів і PR для підняття рейтингів політиків.

А блакитна мрія Vought – військові контракти. Ось тільки зашкодити цьому може група розлючених чоловіків, охочих помститися “суперам” за особисті трагедії.

Особливість серіалу в тому, що героїв в ньому ще спробуй знайди. Прямо як в нашому з вами світі, де лицар у сяючих обладунках сьогоднішніх новин може виявитися мерзотником наступного дня.

Ідея не нова, про поганих суперлюдей розповідав Девід Ейр в Загоні самогубців, а схожу стилістику, тільки більш нуарну, відтворив Зак Снайдер в уже згаданих Хранителях.

Однак усі таргани в головах персонажів Хлопаків дуже приземлені. Когось недолюбили батьки, когось з дитинства виховували для потрапляння в Сімку, щоб реалізувати через дитину власні мрії. А один з супергероїв взагалі подався в сектанти.

Хлопаки можуть похвалитися безмірним рівнем сатири, чорного гумору і жорстокості на екрані, спасибі за це слід сказати продюсерові Сету Рогену.

Кров і мат тут – звична справа. Але від того ж Фатального патруля творіння Кріпке відрізняє хоч якась адекватність всього, що відбувається.

Дивлячись на екран, віриш, що з’явися раптом завтра на Землі суперлюди, саме так би події і склалися: одні б стали героями інстаграма, інші б грабували банки, а треті підглядали б за людьми в душі. І якби вже вони взялися карати злочинців, то супутніх втрат серед мирного населення було б не уникнути.

Найбільш відповідний аналог – британські Покидьки, з поправкою на значно більші бюджетні вливання.

Не чекайте рятівника.

2020 рік багато в чому став роком одкровень, коли очевидним стає те, що раніше лише злегка проглядалось. У світі супергеройського кіно, пора визнати, назріли зміни. Все що сьогодні може запропонувати кінотеатральний блокбастер – спецефекти з вторинним сюжетом. І відкладені Диво-Жінка 1984 з Чорною вдовою навряд чи врятують ситуацію.

Тому цікаві сюжети, актуальну проблематику і нестандартну подачу історій про суперлюдей варто шукати саме в серіалах. Але не в мильних операх на кшталт Стріли, Флеша або Героїв завтрашнього дня, а у франшизах про нетипових супергероїв. Тим більше, що дивитися їх можна, не виходячи з дому.

Дмитро Сидоренко

Фото, відео: Warner Bros., Netflix, HBO/SKY, Amazon, Getty Images.