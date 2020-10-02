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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Чоловіки заробляють більше: Forbes назвав найдорожчих актрис світу

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних актрис світу.

Очолила його Софія Вергара з доходом в $43 млн. На другому місці Анджеліна Джолі, яка за останній рік заробила $35,5 млн.

На третьому рядку Галь Гадот з $31,5 млн. Після неї йдуть Мелісса Маккарті та Меріл Стріп з річним доходом $25 млн і $24 млн.

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До слова, актриси основну частину своїх доходів отримали не завдяки прокату їх фільмів, а від телебачення і сервісів потокового мовлення.

Цікаво, що напередодні Forbes опублікував рейтинг найбільш  високооплачуваних акторів. Згідно з ним, чоловіки в кіно заробили вдвічі більше, ніж жінки.

Топ-10 найдорожчих акторів світу

Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Дуейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.

З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.

Фото: Dreamstime

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