Декоративно-прикладне мистецтво: Монеточка випустила альбом

Монеточка (Єлизавета Гирдимова) оприлюднила другий студійний платівковий альбом Декоративно-прикладне мистецтво.

В альбом увійшли 11 композицій, в записі однієї з яких – трекові Коза – взяв участь репер Noize MC.

Над альбомом співачка працювала разом з музикантом і саунд-продюсером Вітя Ісаєвим, який займався звуком під час створення її першої платівки.

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Іспаномовний альбом Каменських

Настя Каменських представила свій перший іспаномовний альбом Eclеctica. Артистка виконала нові пісні, які вже доступні на всіх діджітальних майданчиках.

Слово Eclеctica перекладається, як суміш, комбінація різних стилів та ідей. У нових піснях Каменських з’єднує дві різні музичні культури: українську та латиноамериканську.

У новому альбомі артистки сім пісень. Одна з них А huevo, яка за короткий час зібрала понад 6 млн переглядів на YouTube. Також понад 100 млн осіб подивилися сингл Elefante, який вийшов раніше.