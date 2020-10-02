Осіння мода 2020: топ-10 трендів осіннього сезону

Новий сезон – нові правила гардеробу. Днями їх продиктував черговий Ukrainian Fashion Week. Свої колекції на ньому представили 25 дизайнерів. У підсумку українки отримали свіжі тренди, а ми зробили добірку з десяти наймодніших речей сезону осінь-зима 20-21.

Лак і латекс

Розкішним блиском в гардероби модниць вривається лак та латекс. Йому личить уся палітра наявних кольорів. Для сміливих – сукні, спідниці, топи і навіть лакові легінси. Для більш стриманих – куртки, плащі, взуття і будь-які аксесуари. У будь-якому разі тренд додасть образу пікантності та впевненості.











Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 3 фотографии

Бахрома та торочки

Тепер вони не тільки в одязі у стилі вестерн. Бахрома і торочки тепер і в вечірніх сукнях зі спідницями. А надто – цей тренд пасує курткам-косухам і джинсовим курткам. Якщо ж боїтеся перетворитися в зухвалого ковбоя, можна обмежитися бахромою на сумці чи наплічнику.















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

Брючні костюми

Двійки, трійки, оверсайз і приталені. Брючні костюми є чи не в кожній колекції як українських дизайнерів, так і світових. Носити їх можна, з підборами чи кедами. А найбільша перевага брючного костюму – це те, що його елементи можна розділяти і комбінувати з іншими речами, створюючи безліч нових образів.























Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 6 фотографий

Мереживо

Романтичне, відверте і ультрамодне цього сезону. Мереживо тепер не треба ховати під одягом разом зі спідньою білизною. Бо тепер напівпрозора тканина актуальна у сукнях, спідницях і блузах. Стилісти переконані – це воістину один із найзвабливіших трендів осені.



















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Об’ємні плечі та рукави

Цей тренд може здаватися дещо грубим. Утім, стилісти в один голос кажуть: об’ємні плечі й рукави на тендітному жіночому тілі мають вражаюче сексуальний вигляд.



















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Color blocking

Кольорове блокування – це мистецтво поєднувати кілька яскравих відтінків у одному образі. Цей прийом – справжня знахідка для тих, хто не хоче загубитися серед натовпу в сірому та чорному. Утім важливо не переборщити – стилісти радять не поєднувати більше трьох кольорів одночасно.















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

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Шкіра

Шкіра – не покидає подіуми вже кілька сезонів поспіль. Цієї осені вона також серед супертрендів. Вона прекрасна не лише в куртках, а й в будь-яких інших виробах – від суконь до сорочок. Але маст хев сьогодні – шкіряний піджак.















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 4 фотографии

Клітинка

Картатий принт, як і шкіра, перекочував в цю осінь з минулих сезонів. Дизайнери хочуть, аби модниці були настільки сміливими, що могли навіть поєднувати одразу кілька варіантів клітинки в одному образі.







Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 2 фотографии

Зелений та коричневий

Серед кольорів цього сезону головними стали всі відтінки зеленого та коричневого. На це, кажуть дизайнери, вплинула пандемія коронавірусу. Тому модельєри масово тяжіють до природного.



































Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 9 фотографий

Total black

Чорний – це вічна класика, а тотальний чорний – хіт цього сезону. Модниці його обожнюють ще й за те, що такий лук робить фігуру максимально стрункою і беде доречним як на звичайних прогулянках, так і богемних вечірках.



















Нові правила гардеробу: топ-10 трендів осіннього сезону-2020 / 5 фотографий

Майя Підгородецька

Фото: Ukrainian Fashion Week