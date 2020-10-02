Співачка Мішель Андраде випустила кліп Tonight з майбутнього альбому.
У ролику Мішель влаштувала вечірку з танцями на пілоні, мотоциклами, стрибками з парашутом і повним оголенням.
Читайте: Відео про кохання: Джамала і Pianoбой випустили кліп на пісню Ендорфіни
– Всі дев’ять локацій ми знімали в Києві. Хоча було відчуття, якщо чесно, що ми перебували за кордоном! Мене здивувало наскільки красива і різноманітна Україна! – розповіла Мішель Андраде.
Monatik – ремікс УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли
Популярний артист Monatik презентував кліп на ремікс пісні УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли.
Через карантинні обмеження зірки не змогли зустрітися на знімальному майданчику.
Режисером кліпу виступила Таня Муінне.