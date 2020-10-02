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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Пілон, літак та байкери: Мішель Андраде повністю роздяглася у кліпі Tonight

Співачка Мішель Андраде випустила кліп Tonight з майбутнього альбому.

У ролику Мішель влаштувала вечірку з танцями на пілоні, мотоциклами, стрибками з парашутом і повним оголенням.

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– Всі дев’ять локацій ми знімали в Києві. Хоча було відчуття, якщо чесно, що ми перебували за кордоном! Мене здивувало наскільки красива і різноманітна Україна! – розповіла Мішель Андраде.

Monatik – ремікс УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли

Популярний артист Monatik презентував кліп на ремікс пісні УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли.

Через карантинні обмеження зірки не змогли зустрітися на знімальному майданчику.

Режисером кліпу виступила Таня Муінне.

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