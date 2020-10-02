Андрій Данилко: Верка Сєрдючка святкує 47 день народження

2 жовтня відомому українському артистові Андрію Данилку виповнюється 47 років, 26 з яких співак реалізовував свій творчий потенціал в образі Вєрки Сердючки. Саме ця героїня стала улюбленицею мільйонів українців.

Окрім вокального таланту Данилко має чудове почуття гумору, тому у листопаді 1997 року з’явилося СВ-шоу, центральним персонажем якого була провідниця Вєрка.

Сердючка навіть стала героїнею кількох мюзиклів: За двома зайцями, Вечори на хуторі біля Диканьки, Снігова королева.

А от міжнародне визнання Андрій завоював у 2007 році, виступивши на Євробаченні з піснею Dancing Lasha Tumbai.

Тоді Данилко посів друге місце, але світові ЗМІ назвали його виступ справжньою сенсацією. The Guardian навіть писало, що номер Сердючки став найкращою піснею, яка не виграла Євробачення.

Особисте життя Данилка

В одному з інтерв’ю Андрій Данилко сказав, що самотність — його гармонійний стан. Однак насправді його особисте життя — справжня таємниця. Незважаючи на припущення, чутки і плітки, єдине, що відомо напевно, — він неодружений.

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До дня народження української легенди ми згадуємо маловідомі факти з життя Андрія Данилка.

Звідки взялося сценічне ім’я?

Образ Вєрки Сердючки артист вигадав ще в юності. Прізвище Сердюк носила його однокласниця Аня, і ще у школі Данилко пообіцяв її прославити.

Дитячі забави

Данилко ріс без батька, а мати тяжко працювала, тому у нього не було особливих розваг. Через це Андрій разом із подругою знайшли собі незвичне заняття – влаштовували щурам похорони.

Журналістська кар’єра

На початку 90-х перед тим, як потрапити в шоу-бізнес, Данилко працював позаштатним кореспондентом у газеті Комсомолець Полтавщини.

Дитячі мрії

У дитинстві артист мріяв стати єпископом, хоча зараз вважає себе далеким від релігії.

Відрахування з університету

Андрій Данилко навчався в Київському естрадно-цирковому училищі, але не зміг його закінчити. Його відрахували, бо не бачили у ньому перспективи стати артистом.

Новий альбом Сердючки

Уперше за 12 років Вєрка Сердючка випустила міні-альбомом Sexy, який присвятила аудиторії Євробачення.

В альбом увійшли чотири композиції в різних стилях – Make It Rain Champagne, Swedish Lullaby, Sexy і Disco Kicks. У супровідному тексті до треків йдеться, що їх об’єднує одна мета – піднімати людям настрій.