Смерть Кендзо Такада – біографія засновника Кenzo

Японський дизайнер і засновник модного будинку Кenzo Кендзо Такада помер 4 жовтня.

Майбутній дизайнер народився 27 лютого 1939 року у повіті Кандзакі в Японії.

Першим кроком до мрії стати модельєром Кендзо Тамада зробив, коли пішов вчитися в коледж Бунка – одина з найбільш респектабельних шкіл моди в Токіо.

У 1965 році він переїжджає до Парижу (Франція) не маючи ні зв’язків, ні великих грошей. Однак уже через п’ять років Кендзо представив свою першу колекцію, яка викликала інтерес у публіки. Так, кар’єра Кендзо Такада пішла вгору.

Читайте: Помер володар премії Оскар Рональд Гарвуд

У 1970 році спільно з Ацуко Кондо, однокурсницею з Токіо, відкриває магазинчик і дає йому ім’я Jungle Jap (дослівно японець з джунглів).

У 1978 і в 1979 роках він влаштовував знайомство зі своєю колекцією в цирку-шапіто. Водночас манежем скакали на конях акробатки в абсолютно прозорих шатах, а сам Кендзо роз’їжджав на слоні.

До слова, Кендзо ніколи не боявся йти проти течії. В епоху облягаючих силуетів він представляв одяг вільного крою, за часів пастелі він демонстрував яскраві кольори та строкаті принти.

У 1983 році Кендзо починає працювати над чоловічою модою, в 1987-му виходять колекції дитячого лінії та товарів для будинку. У 1988 році вийшов перший аромат від бренду Kenzo Parfum.

У 1993 році ТМ Кenzo купив концерн LVMH, однак Кендзо продовжував роботу над окремими колекція, а також присвячував час й іншим брендам: Yume, Gokan Kobo.

У 2018 році у французькому видавництві Chene вийшла книга Kenzo Takada, присвячена творчості дизайнера.

Смерть Кендзо Такада

Засновник модного будинку Kenzo і дизайнер Кендзо Такада помер від коронавірусу.

Повідомляється, що японський дизайнер помер від наслідків коронавірусу у лікарні США в Нейї-сюр-Сен. Кендзо Такада був 81 рік.