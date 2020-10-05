З’явилися перші фото Геральта – головного героя серіалу від Netflix Відьмак (The Witcher) з другого сезону.
Зображення опублікував на своїй сторінці в Instagram британский актор, виконавець ролі Генрі Кавілл.
Фото він підписав цитатою з одноіменного твору польського письменника Анджея Сапковського, за мотивами якого зняли серіал.
Читайте: Розкрито подробиці 2 сезону Відьмака
– Скажи їм, що Вовк їх вкусив. Білий Вовк. І додай, що вони мають продовжувати озиратися через плече. Одного разу вони озирнуться і побачать Вовка, – оригінально анонсував своє повернення Генрі Кавілл.
Фанати серіалу відреагували на фото позитивними коментарями, в яких вони писали, що з нетерпінням чекають продовження серіалу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“‘It may turn out,’ said the white-haired man a moment later, ‘that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they’ll look back and see the Wolf.’” – From the writings of Andrzej Sapkowski @WitcherNetflix #Witcher2
Відьмак 2
Після успіху першого сезону серіалу Відьмак (The Witcher) від Netflix у лютому розпочалася робота над продовженням.
Але через карантин її довелося призупинити. Очікується, що нові серії Відьмака вийдуть у 2021 році.
Водночас Netflix анонсував приквел серіалу Відьмак – The Witcher: Blood Origin. У шести серіях глядачам покажуть події, які відбувалися у вигаданому світі за 1 200 років до появи першого відьмака.
Джерело: Henry Cavill