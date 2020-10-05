З’явилися перші фото Геральта – головного героя серіалу від Netflix Відьмак (The Witcher) з другого сезону.

Зображення опублікував на своїй сторінці в Instagram британский актор, виконавець ролі Генрі Кавілл.

Фото він підписав цитатою з одноіменного твору польського письменника Анджея Сапковського, за мотивами якого зняли серіал.

Читайте: Розкрито подробиці 2 сезону Відьмака

– Скажи їм, що Вовк їх вкусив. Білий Вовк. І додай, що вони мають продовжувати озиратися через плече. Одного разу вони озирнуться і побачать Вовка, – оригінально анонсував своє повернення Генрі Кавілл.

Фанати серіалу відреагували на фото позитивними коментарями, в яких вони писали, що з нетерпінням чекають продовження серіалу.

Відьмак 2

Після успіху першого сезону серіалу Відьмак (The Witcher) від Netflix у лютому розпочалася робота над продовженням.

Але через карантин її довелося призупинити. Очікується, що нові серії Відьмака вийдуть у 2021 році.

Водночас Netflix анонсував приквел серіалу Відьмак – The Witcher: Blood Origin. У шести серіях глядачам покажуть події, які відбувалися у вигаданому світі за 1 200 років до появи першого відьмака.

Джерело: Henry Cavill