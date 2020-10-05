Співак Дункан Лоуренс, який у 2019 році переміг на Євробаченні від Нідерландів, заручився. Йому зробив пропозицію його хлопець, автор пісень Джордан Гарфілд.

Про це пара повідомила на своїх сторінках у Instagram.

– Я найщасливіша людина у світі. Я освідчився Дункану – він сказав так. Я збираюся одружитися з красивим, добрим, талановитом і щирим чоловіком. Він мій найкращий друг, – повідомив бойфренд співака.







Переможець Євробачення 2019 Дункан Лоуренс заручився / 2 фотографии

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Український хореограф 90-річний Григорій Чапкіс знову одружився. Його новою обраницею стала 38-річна жінка, з якою він зустрічався кілька років.

Наразі ім’я дружини та її фото залишаються секретом. Відомо, що перед одруженням пара оселилася в новому будинку.

До цього Григорій Чапкіс мав три дружини. З останньою він прожив у шлюбі понад 25 років, причиною розриву стало те, що жінка пішла на пенсію.

Фото: Jordan Delivers, Duncan Laurence