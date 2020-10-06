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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Брітні Спірс може залишитися під опікою до кінця життя

Відома американська співачка Брітні Спірс, ймовірно, залишиться під опікою батька до кінця свого життя.

Із таким припущенням виступив колишній менеджер Брітні Спірс, адвокат Ендрю Воллет.

Він підкреслив, що опікунство має йти на користь 38-річній співачці.

– Якби Брітні Спірс не була відомою в усьому світі, подібних розмов би взагалі не було. Зараз ми маємо встановити, чи відповідає опікунство її інтересам. Я вірю, що воно все ще в її інтересах, – повідомив Воллет.

Брітні Спірс може залишитися під опікою до кінця життя

Також адвокат прокоментував можливість повернення Брітні Спірс на світову сцену.

– Їй це набридло. Брітні закінчила свою кар’єру, принаймні зараз вона на паузі.

Суспільний резонанс щодо опікунства над Брітні Спірс підняли активісти руху #FreeBritney (Звільніть Брітні).

Шанувальників співачки бентежать її публікації у соцмережах: зокрема, йдеться про дивні селфі, танці та висловлювання Брітні в Instagram. Учасники руху переконані, що таким чином артистка завуальовано благає про допомогу.

Згідно з рішенням суду в 2008 році, опікуном Брітні Спірс (після серйозних психічних порушень) став її батько – Джеймс Спірс.

З тих пір їй заборонено самостійно розпоряджатися своїми багатомільйонними статками, бачитися з дітьми та подорожувати без дозволу батька.

У липні 2020 року мати Брітні Спірс подала до суду, щоб отримати доступ до грошей доньки. Лінн Спірс хотіла отримувати спеціальні повідомлення з усіх питань фонду, що володіє більшістю активів співачки.

Справа закінчилася нічим: мати співачки не змогла “розділити” з батьком Джеймсом доступ до коштів Брітні.

Фото: britneyspears

Джерело: Daily Mail

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