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Помер гітарист Едді Ван Хален

На 65 році життя помер Едді Ван Хален – гітарист та засновник американського рок-гурту Van Halen.

Він хворів на рак, повідомив його син Вольф Ван Хален у себе в Twitter.

– Я не можу повірити, що мені доводиться писати це, але мій батько Едвард Лодевійк Ван Хален програв сьогодні вранці свою довгу і важку боротьбу з раком, – йдеться у заяві.

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Едді Ван Хален з гуртом випустив 12 студійних альбомів за 50 років творчості.

Ван Хален  автор хітів – Dance the Night Away та Hot for Teacher.

Едді Ван Хален вважається одним з кращих гітаристів всіх часів.

Він популяризував техніку теппінга – гри на гітарі за допомогою ударів по струнах пальцями обох рук.

Помер Тімоті Рей Браун

У Каліфорнії помер перший у світі пацієнт, який поборов ВІЛ після пересадки кісткового мозку, від лейкемії.

Рецидив раку крові стався через 12 років після лікування.

Про смерть Тімоті Рей Брауна повідомив його партнер Тім Хоффген.

Джерело: Wolf Van Halen

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