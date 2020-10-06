СильнаЯ: СТБ запускає нову соціальну кампанію про жінок

Телеканал СТБ разом із реаліті-шоу Холостячка запустили соціальну діджитальну кампанію #СильнаЯ, присвячену проблемі жіночих стереотипів. Старт відбудеться у середу, 7 жовтня.

#СильнаЯ – це добірка 14 інтерв’ю з відомими українськими жінками, які на власному досвіді розповідають про абсурдність стереотипів, які часто ставали на заваді здійсненню мрій та кар’єрних планів.

Зазначається, що кампанія покликана розкрити громадську думку щодо ролі жінок в українському суспільстві.

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– #СильнаЯ ― це кампанія про жінок і для жінок, які самі обирають свою долю тут і зараз.

Серед героїнь проекту #СильнаЯ:

Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми Факти.

Надія Матвєєва – ведуча програми Неймовірна правда про зірок.

Яна Брензей – ведуча програми Вікна-новини.

Алла Костромічова – топмодель і ведуча проекту Супер Топмодель по-українськи.

Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук – інфлюенсерки і бізнес-вумен.

Дарина Квіткова – переможниця шоу Холостяк, блогерка і бізнес-вумен.

Марина Боржемська – фітнес-тренер.

Ольга Мартиновська – бренд-шеф, ресторатор і суддя шоу МастерШеф.

Оксана Байрак – режисер, сценарист і ведуча проекту Про що мовчать жінки.

Христина Решетник – тележурналіст, мама в декреті.

Наталка Денисенко – кіноактриса.

Ксенія Мішина – головна героїня романтичного реаліті Холостячка.

Інтерв’ю з героїнями проекту виходитимуть щодня до прем’єри шоу Холостячка на телеканалі СТБ.

На початку липня Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Ксенії Мішиної, у якому вона поділилася очікуваннями від майбутнього шоу та розповіла про свого сина Платона.

Ксенія описала ідеал чоловіка – він має бути відповідальним, серйозним та орієнтованим на сім’ю.

Найромантичніший проект країни Холостячка стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня.