Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

#СильнаЯ: СТБ запускає нову соціальну кампанію про жінок

Телеканал СТБ разом із реаліті-шоу Холостячка запустили соціальну діджитальну кампанію #СильнаЯ, присвячену проблемі жіночих стереотипів. Старт відбудеться у середу, 7 жовтня.

#СильнаЯ – це добірка 14 інтерв’ю з відомими українськими жінками, які на власному досвіді розповідають про абсурдність стереотипів, які часто ставали на заваді здійсненню мрій та кар’єрних планів.

#СильнаЯ: СТБ запускає нову соціальну кампанію про жінок

Зазначається, що кампанія покликана розкрити громадську думку щодо ролі жінок в українському суспільстві.

Читайте: І будуть люди: де та коли дивитися онлайн всі серії

– #СильнаЯ ― це кампанія про жінок і для жінок, які самі обирають свою долю тут і зараз.

Серед героїнь проекту #СильнаЯ:

  • Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми Факти.
  • Надія Матвєєва – ведуча програми Неймовірна правда про зірок.
  • Яна Брензей – ведуча програми Вікна-новини.
  • Алла Костромічова – топмодель і ведуча проекту Супер Топмодель по-українськи.
  • Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук – інфлюенсерки і бізнес-вумен.
  • Дарина Квіткова – переможниця шоу Холостяк, блогерка і бізнес-вумен.
  • Марина Боржемська – фітнес-тренер.
  • Ольга Мартиновська – бренд-шеф, ресторатор і суддя шоу МастерШеф.
  • Оксана Байрак – режисер, сценарист і ведуча проекту Про що мовчать жінки.
  • Христина Решетник –  тележурналіст, мама в декреті.
  • Наталка Денисенко – кіноактриса.
  • Ксенія Мішина – головна героїня романтичного реаліті Холостячка.

Інтерв’ю з героїнями проекту виходитимуть щодня до прем’єри шоу Холостячка на телеканалі СТБ.

На початку липня Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Ксенії Мішиної, у якому вона поділилася очікуваннями від майбутнього шоу та розповіла про свого сина Платона.

Ксенія описала ідеал чоловіка – він має бути відповідальним, серйозним та орієнтованим на сім’ю.

Найромантичніший проект країни Холостячка стартує на телеканалі СТБ 23 жовтня.

Джерело: СТБ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка