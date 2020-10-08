Заслужений артист України Олександр Пономарьов в інтерв’ю розповів, хто є його першими слухачами та критиками пісень, а також про кумедні ситуації, коли до нього приходить муза.

– Коли ти вилітаєш голий з душу, бо тобі треба знайти ручку або телефон, щоб записати чи надиктувати пісню – це смішно! – розповів співак.

А своїми найкращими критиками Пономарьов вважає людей, які не мають жодного відношення до музики.

– У мене є своя фокус-група, у якій і друзі, і сантехніки, і хлопці з АТО. Вони не мають ніякого відношення до музики, але вони мої критики і мої перші слухачі, – наголосив він.

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Пономарьов також розповів про той випадок, коли його вперше впізнали.

– На ринку стояв у черзі, переді мною жінка купувала м’ясо. Їй сказали, що воно коштує 150 грн за кг. Я після неї попросив три кілограми, і мені порахували 500 грн. Пояснили тим, що я багатий і зможу заплатити! – сміється співак.

Поділився співак і найяскравішим спогадом про батька:

– Коли я співав, він завжди говорив: Саша, іди співай у підвал. Там буде і тобі добре, і дровам приємно (сміється)!

Говорячи про плани до 50 років, Пономарьов зізнався, що хоче пожити на парусній лодці та помандрувати.

Олександр Пономарьов – відомий співак, золотий голос України.

У 1993 році його визнали найкращим співаком, а у 1998-му присвоїли звання Заслуженого артиста.

Саме Пономарьов першим представив Україну на Євробаченні.

Нині йому 48 років, має дочку та сина.

Фото: Олександр Пономарьов