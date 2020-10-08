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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Це ранило моїх близьких: Крістен Стюарт про приховування своєї сексуальної орієнтації

Зірка фільму Сутінки, актриса Крістен Стюарт довгий час не могла говорити на тему своєї сексуальної орієнтації, щоб не нашкодити своїм близьким.

Про це актриса розповіла в інтерв’ю одному із глянцевих видань.

Крістен Стюарт приховувала, що стала лесбійкою

– Я відчувала, що це ранило людей, з якими я була у стосунках. Справа не у тому, що мені “соромно” бути відкритою лесбіянкою, а в небажанні розкривати усі подробиці свого особистого життя.

Перші стосунки із дівчиною Крістен Стюарт почала ще у 2014 році – тоді її обраницею стала Алісія Каргайл. Пара прозустрічалася два роки.

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Станом на 2020 рік Крістен вже рік у стосунках з Ділан Мейер. Саме вона допомогла 30-річній акторці побороти свою сором’язливість щодо сексуальної орієнтації.

Роберт Паттінсон захворів на Covid-19

Інший головний герой Сутінок, актор Роберт Паттінсон захворів на коронавірус, про що стало відомо на початку вересня.

Через хворобу довелося призупинити зйомки фільму Бетмен: компанія Warner Bros. ніяк не коментувала стан здоров’я Паттінсона.

До слова, на зйомках Сутінок у Роберта Паттінсона був роман з Крістен Стюарт, який тривав з 2008 до 2012 року.

Фото: Dreamstime

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