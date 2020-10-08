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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вітрила: Melovin зняв кліп на трек, презентований рік тому

Популярний український співак та учасник Євробачення 2018 Melovin презентував кліп на трек Вітрила.

Чорно-біле відео – це театральний перформанс про кохання поза ретуші. У ролику можна побачити травесті-діву Монро і гомосексуалів.

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– Простота декорацій, імпровізована сцена та актори, яким не потрібно грати, адже їм дозволено жити у запропонованих обставинах. Різні типажі, з різним внутрішнім і зовнішнім світом, але з однаковою спрагою до кохання, – зазначив Melovin.

До слова, пісня Вітрила вийшла ще у 2019 році, проте кліп світ побачив лише 8 жовтня 2020.

Monatik – ремікс УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли

Популярний артист Monatik презентував кліп на ремікс пісні УВЛИУВТ и Я вышла на улице Пикадилли.

Через карантинні обмеження зірки не змогли зустрітися на знімальному майданчику.

Режисером кліпу виступила Таня Муінне.

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