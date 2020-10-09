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Факти / Шоу-бізнес / Музика

1990: Макс Барських випустив новий альбом

Популярний український співак Макс Барських випустив новий альбом 1990, до якого увійшло  12 треків.

У своєму Inatagram виконавець звернувся до підписників і попросив їх ділитися емоціями про новий альбом.

– Слухайте, мрійте, діліться емоціями. Знаю, що кожен знайде свою улюблену пісню, прочитає між рядків свою історію. Так і задумано, в ньому багато настроїв.

Читайте: Любовь, не умирай: Макс Барських і Міша Романова випустили спільну пісню

Також Барських повідомив, що хоче разом з підписниками обрати головну пісню, на яку згодом зніме кліп. Він попросив ділитися всіх думками, що вони хотіли б бачити у відео.

За тиждень співак пообіцяв вирішити, на яку пісню з’явиться кліп.

На початку серпня Макс Барських випустив новий сингл Silence. Це була його перша англомовна робота за останні вісім років.

Lyric-відео на сингл Silence зняв режисер Алан Бадоєв.

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