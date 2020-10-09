У відомого співака, фронтмена гурту Бумбокс Андрія Хливнюка 9 жовтня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у своєму Facebook, додавши, що хвороба нагадує сильну застуду.

40-річний артист закликав шанувальників берегти себе та, якщо є змога, допомогти дітям-сиротам зі східних регіонів України.

Коронавірус в Олега Винника

Про те, що співак Олег Винник захворів на коронавірус, стало відомо 27 вересня.

Артист бере участь у одному із танцювальних телепроектів. Також стало відомо, що Covid-19 виявили у партнерки Винника, хореографа Олени Шоптенко.

Олегу Виннику також діагностували двосторонню пневмонію.