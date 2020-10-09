Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) презентувала п’ять відеопортретів до свого нового альбому Жіноча сила.

– Портрет Жіноча сила – це стан душі, коли ти відчуває підтримку і любов навколо себе, коли вона сповнена позитивною енергією і силою, коли готова випромінювати світло і ділитися ним зі світом, – зазначила виконавиця.

Відео зняли ексклюзивно для Apple Music, де їх вже можна переглянути. Продюсером виступив Алан Бадоєв.

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Сама Tayanna, коментуючи відеороботу, зазначила, що у п’яти відеопортретах показано усе розмаїття настроїв жінки.

Нещодавно Tayanna вразила своїх прихильників ще однією несподіванкою – вона опублікувала нові знімки, де з’явилася повністю оголеною.

Романтичну фотосесію проводили для одного із відомих глянцевих видань.

Фото: Tayanna