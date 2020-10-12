Американська співачка Мадонна змінила свій імідж.
Поп-діва змінила свій колір волосся, перефарбувавшись з блондинки у рожевий колір.
Свій новий образ вона показала шанувальникам, опублікувавши фото в одній із соціальних мереж. Більшість її прихильників оцінили зачіску та написали, що Мадонна виглядає дуже гарно.
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The 3 faces of a girl who just Voted!! ???????????????????????? Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020
Мадонна перехворіла на коронавірус
У травні співачка Мадонна перехворіла на коронавірус. Поп-діва заразилася вірусом під час турне у Парижі.
Зірка не знала, що захворіла на Covid-19 і думала, що у неї грип. Але пізніше тест підтвердив коронавірус.