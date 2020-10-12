Агенція музичного консалтингу Soundbuzz цього року вперше провела дослідження українського музичного ринку.

Виявилося, що українська музична індустрія – переважно чоловіча сфера, стверджують дослідники.

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– Жінок в індустрії лише 29,3%, однак ситуація в Україні краща, ніж, наприклад, у Великій Британії (19,69% жінок) чи США (21,7%). В Україні ⅔ виконавців — чоловіки, половина артистів мають вік до 35 років, а більшість працює у столиці, — йдеться у результатах.

Цікавим фактом виявилося те, що українські артисти мало обізнані в юридичних аспектах. Здебільшого вони працюють на довірі.

– У цьому полягає один із головних парадоксів індустрії — масова робота “на довірі” попри відсутність довіри одне до одного. І такий формат “співпраці” притаманний всім учасникам ринку, — кажуть у проекті.

Зазначається, що 69,6% артистів завжди заробляли концертами. Але тепер, коли пандемія не дозвлоляє масово збирати людей, вони залишаються без доходів.

У сфері з’явилася проблема прихованого безробіття та тіньової зайнятості.

З хороших фактів – кількість українських виконавців у європейських шоукейсах зросла. До коронавірусу виконавці їздили в тури європейськими містами та виступали на фестивалях.

Mozgi про шоу-бізнес на карантині

Карантин вплинув на український шоу-бізнес і залишив багатьох виконавців без можливості заробити. Учасники гурту Mozgi бачать нові можливості у карантинних обмеженнях. В інтерв’ю вони сказали, що думають над створенням візуальних артистів.

Загалом, український шоу-бізнес повертається до життя. Співаки та гурти знімать кліпи у диких і безлюдних місцях з дотриманням всіх карантинних заходів та інколи проводять концерти.

Джерело: Дослідження музикального ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив