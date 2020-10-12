З сусідами не сваряться: Наташа Корольова про Майдан і заборону на в’їзд в Україну

Співачка Наташа Корольова прокоментувала заборону в’їзду на територію України.

Серед причин Корольова назвала відвідування анексованого Криму та причетність до пропутінської партії РФ Єдина Росія.

– Мені “пришивали” історію з Кримом. Насправді ж я не порушувала ніяких кордонів і не робила жодних висловлювань щодо цього. А потім ще й знайшли фотографію з Путіним.

Також співачка пригадала, як за день до офіційної заборони в’їзду на територію України у неї нібито було продано усі квитки на концерт у Києві.

Читайте: Російська співачка, яка виступала в Криму, скасувала концерти в Україні

Наташа Корольова не оминула й теми Майдану: наприкінці 2013 року вона, мовляв, “підтримувала студентів та протестувальників”.

– Але в глибині душі я знала, що Майдан закінчиться погано. Моя покійна бабуся говорила так: краще посваритися з родичами, ніж з сусідами. З сусідами краще поганий мир.

Наташа Корольова – уродженка Києва, зараз має громадянство Росії. В інтерв’ю вона підтвердила, що на наступних виборах у РФ, які пройдуть 2024 року, голосуватиме за Володимира Путіна.

Глюкозу не пустили в Україну через відвідування Криму

На початку серпня російську виконавицю Глюкозу не пустили в Україну через відвідування анексованого Криму.

Співачка прилетіла до Києва авіарейсом з Білорусі. Відео спілкування Глюкози з українськими прикордонниками потрапило в мережу.