Лілі Джеймс і Домініка Веста заскочили за поцілунками

Британські актори Лілі Джеймс та Домінік Вест, ймовірно, перебувають у романтичних стосунках.

Днями їх застукали за поцілунком у Римі. За інформацією інсайдерів, пара разом відпочиває у місцевому готелі Rocco Forte Hotel De La Ville.

Крім того, зіркових коханців помітили за катанням на самокаті та у ресторані. Наразі актори разом беруть участь у зйомці серіалу У гонитві за коханням (The Pursuit of Love).

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Відомо, що Джеймс нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом. А ось Домінік Вест уже 10 років одружений з Кетрін Фіцджералд і має четверо дітей.

Подруга Кетрін зізналась, що жінка у відчаї від побачених знімків, адже вважала свіц шлюб міцним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???????????? ???? Cobra Team/ BACKGRID Публикация от Daily Mail (@dailymail) 12 Окт 2020 в 6:41 PDT

Переможець Євробачення 2019 року Дункан Лоуренс заявив про заручини. Співаку зробив пропозицію його хлопець, автор пісень Джордан Гарфілд.

Фото: Лілі Джеймс