Хотів кинути музику та поїхати за кордон: інтерв’ю фронтмена гурту Без обмежень

Лідер гурту Сергій Танчинець Без обмежень Сергій Танчинець поділився, що як би не музика, то він був графічним дизайнером. До слова, саме у цій сфері він заробляв гроші, поки його музика не почала приносити прибутки.

Про це він розповів рубриці 33 за 3 у шоу Ранок у великому місті.

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Також музикант розповів про свій найромантичніший вчинок.

– Колись яскраво привітав вою дружину з днем народження. Я роздрукував великий банер та повісив його перед вікнами нашого будинку, – зазначив Сергій Танчинець.

Крім того, він поділився, що ще близько п’яти років тому хотім кинути музику.

За словами артиста, він із родиною відпочивав на Шрі-Ланці. Їм настільки там сподобалося, що вони з дружиною думали, аби переїхати туди та зайнятися туристичним бізнесом. Проте це за умови, якщо гурт Без обмежень протягом року не досягне успіху. Однак саме тоді колектив потрапив на Х-Фактор і їх кар’єра стрімко пішла в гору.

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