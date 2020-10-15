У Лос-Анджелесі (США) пройшла церемонія нагородження Billboard Music Awards, ведучою якої стала співачка Келлі Кларксон.
До слова, премія проходила у порожньому залі.
Найбільше номінацій було у Тейлор Свіфт та Біллі Айліш.
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Протягом всього шоу виступали відомі артисти, зокрема Джон Ледженд, En Vogue, BTS та Люк Комбс.
Також Демі Ловато також виконала свою нову пісню.
Список лауреатів Billboard Music Awards:
- Найкращий артист – Post Malone
- Головний хіт у чарті Hot 100 Song – Old Town Road – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
- Найкраща артистка – Біллі Айліш
- Нагорода за досягнення у Billboard Chart – Гаррі Стайлз
- Нагорода за найбільші продажі пісень – Lizzo
- Найкращий артист у соцмережах – BTS
- Найкращий R&B артист – Khalid
- Найкращий кантрі-артист – Luke Combs
- Найкращий латинський артист – Bad Bunny
- Найкращий альбом Billboard 200 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш.
Біллі Айліш – No Time to Die
Американська співачка Біллі Айлиш представила кліп на пісню No Time to Die.
Пісня вийшла ще в лютому 2020 року, проте через кілька тижнів вихід фільму за участю Деніела Крейга було відкладено через пандемію коронавірусу.