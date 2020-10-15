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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Маски та порожній зал: як пройшла премія Billboard Music Award

У Лос-Анджелесі (США) пройшла церемонія нагородження Billboard Music Awards, ведучою якої стала співачка Келлі Кларксон.

До слова, премія проходила у порожньому залі.

Найбільше номінацій було у Тейлор Свіфт та Біллі Айліш.

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Протягом всього шоу виступали відомі артисти, зокрема Джон Ледженд, En Vogue, BTS та Люк Комбс.

Також Демі Ловато також виконала свою нову пісню.

Список лауреатів Billboard Music Awards:

  • Найкращий артист – Post Malone
  • Головний хіт у чарті Hot 100 Song – Old Town Road – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
  • Найкраща артистка – Біллі Айліш
  • Нагорода за досягнення у Billboard Chart – Гаррі Стайлз
  • Нагорода за найбільші продажі пісень – Lizzo
  • Найкращий артист у соцмережах – BTS
  • Найкращий R&B артист – Khalid
  • Найкращий кантрі-артист – Luke Combs
  • Найкращий латинський артист – Bad Bunny
  • Найкращий альбом Billboard 200 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш.

Біллі Айліш – No Time to Die

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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