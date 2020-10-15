Тарабарова розсекретила ім’я новонародженої доньки

Українська співачка Світлана Тарабарова назвала ім’я новонародженої дитини. На своїй сторінці у Instagram повідомила, що доньку назвали Марією.

За словами зірки, вони з чоловіком Олексієм Бондарем підбирали знакові імена для дітей. Першого сина назвали Іваном на честь дідуся Олексія, з яким він був дуже близьким.

– Коли ми з коханим були у Барселоні біля статуї Діви Марії, у мене почався токсикоз. Саме там ми зрозуміли, що вдруге станемо батьками та назвемо доньку Марія. Це єдине ім’я, яке мені подобається.

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Друга дитина у сім’ї Тарабарової

23 вересня Світлана Тарабарова вдруге стала матір’ю – у співачки народилася донька.

Також вона повідомила, що останній її трек під назвою Сонечко стане оберегом для дитини. Зірка готувала кліп до пісні усі дев’ять місяців вагітності.

Фото: Світлана Тарабарова