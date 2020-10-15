Тарабарова розсекретила ім’я новонародженої доньки

Українська співачка Світлана Тарабарова назвала ім’я новонародженої дитини. На своїй сторінці у Instagram повідомила, що доньку назвали Марією.
За словами зірки, вони з чоловіком Олексієм Бондарем підбирали знакові імена для дітей. Першого сина назвали Іваном на честь дідуся Олексія, з яким він був дуже близьким.
– Коли ми з коханим були у Барселоні біля статуї Діви Марії, у мене почався токсикоз. Саме там ми зрозуміли, що вдруге станемо батьками та назвемо доньку Марія. Це єдине ім’я, яке мені подобається.
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«Як ви назвали донечку ?» ⠀ Такої кількості запитань я давно не отримувала ))) І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись ???? ⠀ З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія ☝???? ⠀ Івана ми назвали на честь дідуся Олексія – він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося ???? ⠀ І з донечкою був реально знак☝???? Барселона, 21 січня 2020 року – ми, такі щасливі ( незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини? ) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз ???? Кажу Олексію – здається ми станемо батьками вдруге ???????? А він мені – так! І дочку Марією назвемо❤️ А я йому відповідаю – згодна! Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки ???? ⠀ А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка???? ⠀ Знайомтесь, друзі ) Наша мрія – МАРІЯ ❤️ ⠀ P.S.: 21 жовтня о 19:30 на каналі @m1ukraine прем‘єра найвідвертішого проекту у моєму житті, точніше це і є моє життя – реаліті #декретвженесекрет ???? Ми знімали всі 9 місяців при надії. Було складно і весело водночас ???? ⠀ Не пропустіть, ми познайомимося ще ближче ???????? ⠀ Нереальні фото з нашого першого фотосету повним складом від @elenponomaryova Дякую ❤️ ⠀ #СОНЕЧКО #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
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Друга дитина у сім’ї Тарабарової
23 вересня Світлана Тарабарова вдруге стала матір’ю – у співачки народилася донька.
Також вона повідомила, що останній її трек під назвою Сонечко стане оберегом для дитини. Зірка готувала кліп до пісні усі дев’ять місяців вагітності.
Фото: Світлана Тарабарова