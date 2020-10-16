Дмитро Стужук інстаграм блогер – що відомо про нього

Дмитро Стужук популярний блогер у соціальній мережі Instagram – там у нього понад один млн підписників.

Український фітнес-тренер, окрім спорту займався продажем одягу – це був його бізнес.

Його дружиною була 25-річна блогерка Софія Стужук, яка народила йому трьох дітей. Однак після п’яти з половиною років шлюбу пара розійшлася. Незважаючи на це, вони продовжували виховувати трьох спільних дітей – Давида, Лолу та Олівію.

Дмитро старший від своєї колишньої дружини Софії на 10 років.

Стужук помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, оскільки мав проблеми із серцево-судинною системою.

Перші симптоми у чоловіка з’явилися після поїздки у Туреччину, де він відпочивав напередодні. Здавши усі відповідні тести, він отримав позитивний ПЛР на Covid-19.

Спершу блогер лікувався вдома, але потім стан раптово погіршився, через що медики забрали його в реанімацію. З кожним днем йому ставало все гірше, потім він пережив клінічну смерть, після якої не приходив до тями.

16 жовтня 2020 року його серце не витримало навантаження та перестало битись.