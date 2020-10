Американська співачка Лана Дель Рей вперше за останній рік випустила новий кліп на пісню Let Me Love You Like A Woman.

Кліп знімався на плівку і айфон Лани під час карантину в Малібу: також на відео з’являються близькі друзі і сім’я співачки.

За словами Лани Дель Рей, новинка є однією з її найулюбленіших пісень з майбутнього альбому Chemtrails Over the Country Club, дата виходу якого поки не афішується.

– Говори зі мною віршами і піснями, не змушуй бути гірко-солодкою, дозволь мені любити тебе так, як любить жінка.

Разом із Ланою над піснею Let Me Love You Like A Woman працював Джек Антонофф, який продюсував попередній альбомом співачки Norman F *** king Rockwell.

Наприкінці вересня співачка потішила своїх шанувальників книгою власних віршів під назвою Violet Bent Backwards Over the Grass.

За інформацією інсайдерів, саме через вихід збірки віршів Лана Дель Рей вирішила перенести прем’єру нового альбому.

Фото: lanadelrey