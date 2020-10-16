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Навіть молодь не застрахована – реакція мережі на смерть блогера Стужука

34-річний блогер Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень, які викликав коронавірус.

Про його смерть написала 16 жовтня його колишня дружина Софія Стужук у себе в Instagram.

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Бывший муж блогера Софии Стужук умер от коронавируса

Бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук Дмитрий скончался в…

Опубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Хто така Софія Стужук

25-річна Софія Стужук – популярна блогерка у соцмережі Instagram. На своїй сторінці розповідає про здорове харчування та вегетаріанство, спорт та виховання дітей. За жінкою стежить 5,2 млн користувачів.

У шлюбі з Дмитром народила трьох дітей. Усі роди пройшли вдома. Останні Софія транслювала у себе на сторінці у Instagram.

Після 5,5 років шлюбу пара розійшлася. Попри це, вони продовжили виховувати трьох спільних дітей – Давида, Лолу й Олівію.

Дмитро Стужук помер – реакція соцмереж на смерть Стужука

Смерть Дмитра Стужука

Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4 16 жовтня.

Кілька днів Дмитро він перебував на домашньому лікуванні, а 15 жовтня його відвезли у реанімацію. Раніше стало відомо, що Дмитро у реанімації пережив клінічну смерть.

Фото: Дмитро Стужук

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