Дмитро Стужук помер – реакція соцмереж на смерть Стужука

34-річний блогер Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень, які викликав коронавірус.

Про його смерть написала 16 жовтня його колишня дружина Софія Стужук у себе в Instagram.

Читайте: Батько трьох дітей та фітнес-блогер: що відомо про Стужука, який помер від Covid-19

Бывший муж блогера Софии Стужук умер от коронавируса Бывший муж фитнес-блогера Софии Стужук Дмитрий скончался в… Опубліковано Владом Антоновим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

колишній чоловік блогерки стужук помер від ускладнень від коронавірусу сьогодні. здоровий молодий бик, качок, зожнік. при баблі і всіх можливостях. носіть маски. — неможливо (@your_melanie) October 16, 2020

Блін, почула, що Стужук помер. І це страшно. І суть не в тому, що вони кажуть, що ковід безпечний і що проти вакцин і тд. Суть в тому, що молодий мужик помер. Себто ви його бачили? І хоч я вже перехворіла, стало страшно за своїх близьких, бо навіть молодь не застрахована. — Ms Annie (@Annie_M_Key) October 16, 2020

От короны умер Дима Стужук, 35-летний здоровый мужик спортсмен, а в комментариях все ещё пишут, что эпидемия это развод ????????‍♀️ — Пані Бортпровідник (@aseeeeenka) October 16, 2020

Коронавірус не є небезпечним для абсолютно здорових людей, але у Діми були проблеми з серцем, ось і ускладнення сталося. Його серце не справляється, і Діма пережив клінічну смерть», — раніше розповідала Стужук в сторіс.

Не те, щоб прям здоровий — кейпкодер (@capekoder) October 16, 2020

Хто така Софія Стужук

25-річна Софія Стужук – популярна блогерка у соцмережі Instagram. На своїй сторінці розповідає про здорове харчування та вегетаріанство, спорт та виховання дітей. За жінкою стежить 5,2 млн користувачів.

У шлюбі з Дмитром народила трьох дітей. Усі роди пройшли вдома. Останні Софія транслювала у себе на сторінці у Instagram.

Після 5,5 років шлюбу пара розійшлася. Попри це, вони продовжили виховувати трьох спільних дітей – Давида, Лолу й Олівію.

Смерть Дмитра Стужука

Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4 16 жовтня.

Кілька днів Дмитро він перебував на домашньому лікуванні, а 15 жовтня його відвезли у реанімацію. Раніше стало відомо, що Дмитро у реанімації пережив клінічну смерть.

Фото: Дмитро Стужук