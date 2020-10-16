Відомий блогер Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4.

Кілька днів Дмитро перебував на домашньому лікуванні, 15 жовтня перестав виходити на зв’язок. Його відвезли в лікарню, він потрапив в реанімацію. 16 жовтня його колишня дружина Софія Стужук написала, що Дмитро помер.

– Діми більше немає з нами. Його серце не витримало, – написала Софія Стужук на своїй сторінці.

Раніше вона говорила, що Дмитро в реанімації пережив клінічну смерть і перебував у вкрай важкому стані.

View this post on Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало A post shared by Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) on Oct 16, 2020 at 3:32am PDT

Антирекорд коронавірусу

За добу 5 992 ще позитивних тести на Covid-19. Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 287 231 громадянин.

За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106. Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.