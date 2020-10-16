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Зацініть мої зуби та сорочку – Двейн Джонсон поділився дитячим фото

Відомий актор та спортсмен Двейн Джонсон поділився дитячим фото з шанувальниками. Фотокартку він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

– Повернемося до моїх семи років на Гаваях. Зацініть ці зуби, сорочку та афро-зачіску, укладену на один бік. Ані натяку, що ця “шпилька” виросте і стане найсексуальнішим живим чоловіком.

Артист відомий провідними ролями у фільмах Форсаж, Джуманджі, Рятувальники Малібу, Ремпейдж.

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Throwback to 7 years old in Hawaii, and just drippin’ cool with my buck teeth, aloha shirt and WTF is going on with my afro matted down on one side!?????????‍♂️ No way this stud doesn’t grow up to become Sexiest Man Alive ???? #HellooooLadies #BuckyJohnson #SmellsLikeHotDogs #KingOf2ndGrade

Публикация от therock (@therock)

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Двейн Джонсон захворів на коронавірус

На початку вересня стало відомо, що Двейн Джонсон та його сім’я перехворіли Covid-19.

За його словами, зараз усі почуваються добре, проте подолання хвороби він називає найскладнішим етапом у житті його родини.

Фото: Dreamstime

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