Відомий актор та спортсмен Двейн Джонсон поділився дитячим фото з шанувальниками. Фотокартку він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

– Повернемося до моїх семи років на Гаваях. Зацініть ці зуби, сорочку та афро-зачіску, укладену на один бік. Ані натяку, що ця “шпилька” виросте і стане найсексуальнішим живим чоловіком.

Артист відомий провідними ролями у фільмах Форсаж, Джуманджі, Рятувальники Малібу, Ремпейдж.

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Двейн Джонсон захворів на коронавірус

На початку вересня стало відомо, що Двейн Джонсон та його сім’я перехворіли Covid-19.

За його словами, зараз усі почуваються добре, проте подолання хвороби він називає найскладнішим етапом у житті його родини.