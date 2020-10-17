Нещодавно в столиці відбулася Церемонія нагородження переможців Всеукраїнської бізнес-премії Cabinet Boss. ТОП-50. Найуспішніші та найвпливовіші українці зібралися в Fairmont Grand Hotel Kiev. Факти ICTV взяли коментар у народного депутата від Слуги народу й чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка.

Він розповів про власний досвід у боротьбі з Covid-19 та про своє загальне самопочуття.

— Джерела повідомляють, що ви вилікувалися від Covid-19 усього за вісім днів. Це так?

— Не зовсім. Вісім днів – це період між першим і другим тестуванням. До першого тесту днів п’ять я перебував у симптоматиці. Я вдячний своєму здоров’ю та імунітету за те, що переніс хворобу в дуже легкій формі.

— Які симптоми ви мали?

— У мене була температура до 37 градусів, яка, до речі, ще тримається. Ламало спину, суглоби, а ввечері загострювався головний біль. Загалом, я мав поганий загальний стан, який змушував мене мінімізувати будь-які фізичні навантаження та зберігати постільний режим.

View this post on Instagram Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг ???????? A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on Sep 29, 2020 at 8:28am PDT

— Де, на вашу думку, ви могли заразитися?

— Я впевнений, що заразився від хлопців зі збірної, з якими тренувався, бо епідемія їх також не оминула. Але вони, на щастя, як і я, перенесли хворобу в легкій формі, навіть не вдаючись до вживання антибіотиків.

— Чи впливає пандемія на спорт? Як ви вважаєте?

— Буквально сьогодні Міжнародна федерація боротьби оголосила про проведення Чемпіонату світу в кінці цього року. Відповідно, навіть при такому темпі збільшення кількості захворювань організатори все одно розуміють ризики і вживають всіх можливих запобіжних заходів для того, щоб проводити змагання такого масштабу. Я вважаю, нам просто потрібно навчитися жити з цим і робити все можливе, щоб мінімізувати кількість захворювань як у нашій країні, так і у світі.

— Після хвороби ви одразу повернулися до тренувань?

— Ні, не одразу. Ось тільки-но сьогодні я намагався зробити перше легке тренування. Звичайно, я зараз трохи не в тій фізичний формі, але я думаю, що вона швидко відновиться.

— Щоб вважатися повністю здоровим, потрібно зробити два тести. Скільки тестів ви вже зробили?

— Поки що я зробив тільки один, але незабаром я зроблю другий тест, щоб бути повністю впевненим.

— Чи була у вас паніка з приводу Covid?

— Ні, я ще з початку знав, що все одно не зможу уникнути хвороби, особливо враховуючи мій спосіб життя. Паніки в мене взагалі не було, але я переживав за маму, адже ми проживаємо на одній території. Довелося звести до мінімуму контакт з нею, навіть користуватися різним посудом.

— Не так давно Верховна Рада пішла на карантин. Як ви думаєте, ваша хвороба певною мірою зіграла в цьому роль?

— Верховна Рада пішла на карантин у той же день, коли я повідомив про те, що захворів. Але мій випадок не був поодиноким, адже в той же день Петро Порошенко оголосив про зараження. Я вважаю, що було прийнято єдине правильне рішення — перевести режим роботи комітету в дистанційну форму.

29 вересня, на своїй сторінці у Facebook Беленюк повідомив, що заразився коронавірусом: – На жаль, коронавірус мене не оминув… Ну, давайте боротися.

Фото: Інстаграм

Артем Куля, Валерія Запара