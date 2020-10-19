Учасниця проекту Топ-модель по-українськи Юлія Біньковська (Клео) вперше стала мамою. Вона народила хлопчика, прямо в день прем’єри нового сезону Супер Топ-модель по-українськи.

Юля народжувала в Луцькому пологовому будинку. Вона стверджує, що там перевірені лікарі і вона задоволена їхньою роботою.

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Пологи були болісними. Дівчина народжувала сама, аби зберегти фігуру.

– Чесно кажучи, я думала, що помру – так це боляче. Не знаю як мене витримали лікарі, бо я кричала як різана. А ото коли я тільки їхала до пологового я була впевнена, що кричати не буду. Зараз згадую все зі сміхом, – каже Юля.

Хлопчик народився здоровим. Вага дитини – 3,8 кг, а ріст – 52 см.

Нині дівчина та її хлопець Антон звикають до батьківства.

Стартував новий сезон Супер Топ-модель по-українськи

16 жовтня відбулась прем’єра нового популярного шоу Супер Топ-модель по-українськи.

Юлія Біньковська брала участь у проекті Топ-модель по-українськи – 3.

Нині дівчина працює моделлю, має свій блог в Instagram, який налічує 67,7 тис. підписників.

Джерело: Новий канал

Фото: Юлія Біньковска