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Стрімер Мелстрой у прямому ефірі вдарив обличчям об стіл Олену Єфремову (18+)

Білоруський блогер Андрій Бурим, відомий під псевдонімом Мелстрой у прямому ефірі кілька разів вдарив обличчям об стіл російську модель Олену Єфремову.

Дівчину госпіталізували. У неї зламані брекети та синці – потерпіла звертатиметься у поліцію.

На відео присутня ненормативна лексика і сцени насильства.

Популярність на ютубі Мелстрою принесли стріми з чат-рулеток. На них блогер просив дівчат роздягнутися, якщо вони не змогли відповісти на його запитання.

Стосовно стрімера порушили кримінальну справу за виготовлення і розповсюдження порнографічних матеріалів з використанням комп’ютерної мережі інтернет, але згодом її закрили.

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Останні стріми проходять в Москва-Сіті, на них Мелстрой розкидає гроші і платить дівчатам за фото в нижній білизні, секс з собою або з гостями ефіру.

Інцидент з Єфремовою – перший відомий випадок, коли блогер побив дівчину в прямому ефірі. До цього він плював їм в обличчя, погрожував, штовхав зі стільців або просив охорону винести дівчат з кімнати.

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