Українська співачка Настя Каменських опублікувала відверте фото в Instagram і зізналася у прийнятті себе.

На знімку повністю оголена Каменських позує спиною до фотографа біля басейну.

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– Свобода бути собою, прийняття та кохання до себе – найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама, – підписала знімок Настя Каменських.

Настя Каменських – Película