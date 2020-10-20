Українська співачка Настя Каменських опублікувала відверте фото в Instagram і зізналася у прийнятті себе.
На знімку повністю оголена Каменських позує спиною до фотографа біля басейну.
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– Свобода бути собою, прийняття та кохання до себе – найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сама, – підписала знімок Настя Каменських.
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Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам ⠀ #thoughts #morningview #goodvibesonly
Настя Каменських – Película
Поп-діва Настя Каменських випустила лірик-відео на пісню Película у стилістиці популярного мексиканського свята El Día de Muertos.
У ролику NK постає в абсолютно новому амплуа, адже співачка буде в образі самої Dia De Muertos.