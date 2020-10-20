Приватний острів та ПЛР-тести: як Кім Кардашян святкуватиме день народження

Відома модель та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян 21 жовтня святкує своє 40-річчя.

Через пандемію коронавірусу святкування дня народження відрізнятиметься від звичайних вечірок у стилі Кардашян.

Журналістам вдалося дізнатися, що Кім Кардашян підготувала велику таємницю для своїх гостей: іменинниця арендувала цілий острів у Карибському басейні.

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Усіх гостів повідомили про час вильоту з Лос-Анджелеса, однак назву острова Кім вирішила не називати.

Також у родині Кардашян не забувають про безпеку: усі 30 гостей протягом минулих тижнів здали ПЛР-тести на коронавірус, і незабаром пройдуть його повторно.

На день народженні Кім також запрошений чоловік Каньє Вест, з яким протягом останніх місяців у зірки реаліті виникли серйозні конфлікти.

Конфлікт між Кім і Каньє

Після оголошення планів балотуватися в президенти США у Каньє Веста загострилися проблеми зі здоров’ям.

На тлі пліток та обговорень у пресі Каньє розпочав “Twitter-війну” проти своєї дружини і її матері, Кріс Дженнер, погрожуючи та публікуючи принизливі факти з життя родини.

Кім Кардашян заявила, що поведінка його чоловіка пояснюється біполярними розладами, що ще більше розлютило Каньє.

У мережі почали ширитися чутки, що пара готує документи про розлучення.

Джерело: Page Six

Фото: kimkardashian