Ведучий російських пропагандистських шоу Борис Корчевніков 19 жовтня прилетів до України.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Ймовірно, Корчевніков прибув на зйомки фільму з дружиною Віктора Медвечука Оксаною Марченко.

Зйомки проходили на території Свято-Успенської Святогорської лаври (Донецька область), де було опубліковане ще одне фото з Борисом Корчевніковим.







Російський пропагандист Корчевніков приїхав до Києва / 2 фотографии

Корчевніков неодноразово відвідував Крим після окупації в 2014 році. У своїх телешоу він відкрито називав Крим “російським”, а українців – “фашистами”.

Незважаючи на це, кримінальне провадження проти Корчевнікова в Україні було закрито у квітні 2020 року.

Наташа Корольова і заборона на в’їзд до України

На початку жовтня в одному з інтерв’ю російська співачка Наташа Корольова розповіла про заборону на в’їзд до України, незважаючи на те, що народилася у Києві.

Серед причин Корольова назвала відвідування анексованого Криму та причетність до пропутінської партії РФ Єдина Росія.

Після оголошення заборони Наташа Корольова все ж побувала в Україні. В січні 2017 року їй дозволили приїхати на похорон бабусі до Києва.