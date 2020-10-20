Російський пропагандист Корчевніков приїхав до Києва

Ведучий російських пропагандистських шоу Борис Корчевніков 19 жовтня прилетів до України.
Про це він розповів у своєму Instagram.
Ймовірно, Корчевніков прибув на зйомки фільму з дружиною Віктора Медвечука Оксаною Марченко.
Зйомки проходили на території Свято-Успенської Святогорської лаври (Донецька область), де було опубліковане ще одне фото з Борисом Корчевніковим.
Корчевніков неодноразово відвідував Крим після окупації в 2014 році. У своїх телешоу він відкрито називав Крим “російським”, а українців – “фашистами”.
Незважаючи на це, кримінальне провадження проти Корчевнікова в Україні було закрито у квітні 2020 року.
Наташа Корольова і заборона на в’їзд до України
На початку жовтня в одному з інтерв’ю російська співачка Наташа Корольова розповіла про заборону на в’їзд до України, незважаючи на те, що народилася у Києві.
Серед причин Корольова назвала відвідування анексованого Криму та причетність до пропутінської партії РФ Єдина Росія.
Після оголошення заборони Наташа Корольова все ж побувала в Україні. В січні 2017 року їй дозволили приїхати на похорон бабусі до Києва.