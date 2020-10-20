Популярна російська співачка Ліза Гирдимова, відома за псевдонімом Монеточка, дала інтерв’ю, в якому показала свого хлопця та дім, а також наспівала нову пісню про Путіна.
Під час розмови артистка розповіла, на що витратила 18 млн р. Коштовною покупкою виявився новий будинок серед гір у селищі, що знаходиться недалеко від Сочі.
– Раніше я просто сюди приїжджала, щоб побути на самоті. Ця місцевість для мене – місце сили та відокремленості. І я подумала, якщо мені тут так подобається, чому б не вкласти сюди кошти?
Хлопець Монеточки
50% свого успіху у кар’єрі співачка завдячує Віктору Ісаєву – її бойфренду та продюсеру.
– Наша співпраця – як плетіння коси. Я підлаштовую текст, Вітя музику. Ми поважаємо творчість один одного та довіряємо в цьому.
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Про популярність та біль
Ліза розповіла, що вона почала почувати себе популярною після альбому Розмальовки для дорослих 2018 року.
– Після анонсу альбому популярність зростала. Було дивно гуляти вулицями та чути скрізь свої треки.
Дівчині хотілося поділитися з кимось радістю після успішного виступу, але не було з ким. Вона відчула себе дуже самотньою і їй довелося заново будувати стосунки з людьми.
Пісня про Путіна
Під час інтерв’ю Монеточка прочитала стрічки нової пісні про президента Росії Володимира Путіна.
– Чтоб не разгорелся протестный пожар, чтоб черная сила дрожала. Старейте пожалуйста медленней, царь, и крепче держите державу.
Новий альбом Монеточки
На початку жовтня Ліза Монеточка анонсувала новий альбом під назвою Декоративно-прикладне мистецтво.
До нього увійшло 11 композицій, одна з яких – спільний трек з репером Noize MC.
Фото: Ліза Монеточка