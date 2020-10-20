Популярна російська співачка Ліза Гирдимова, відома за псевдонімом Монеточка, дала інтерв’ю, в якому показала свого хлопця та дім, а також наспівала нову пісню про Путіна.

Під час розмови артистка розповіла, на що витратила 18 млн р. Коштовною покупкою виявився новий будинок серед гір у селищі, що знаходиться недалеко від Сочі.

– Раніше я просто сюди приїжджала, щоб побути на самоті. Ця місцевість для мене – місце сили та відокремленості. І я подумала, якщо мені тут так подобається, чому б не вкласти сюди кошти?

Хлопець Монеточки

50% свого успіху у кар’єрі співачка завдячує Віктору Ісаєву – її бойфренду та продюсеру.

– Наша співпраця – як плетіння коси. Я підлаштовую текст, Вітя музику. Ми поважаємо творчість один одного та довіряємо в цьому.

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Про популярність та біль

Ліза розповіла, що вона почала почувати себе популярною після альбому Розмальовки для дорослих 2018 року.

– Після анонсу альбому популярність зростала. Було дивно гуляти вулицями та чути скрізь свої треки.

Дівчині хотілося поділитися з кимось радістю після успішного виступу, але не було з ким. Вона відчула себе дуже самотньою і їй довелося заново будувати стосунки з людьми.

Пісня про Путіна

Під час інтерв’ю Монеточка прочитала стрічки нової пісні про президента Росії Володимира Путіна.

– Чтоб не разгорелся протестный пожар, чтоб черная сила дрожала. Старейте пожалуйста медленней, царь, и крепче держите державу.

Новий альбом Монеточки

На початку жовтня Ліза Монеточка анонсувала новий альбом під назвою Декоративно-прикладне мистецтво.

До нього увійшло 11 композицій, одна з яких – спільний трек з репером Noize MC.

Фото: Ліза Монеточка