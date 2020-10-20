Фагот (Олег Михайлюта) – лідер українського гурту Танок на майдані Конго – заразився коронавірусом.
У соцмережі він повідомив, що отримав позитивний тест на Covid-19.
– Відтепер я офіційно коронована особа. На початку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, – розповів співак.
Фагот сподівався, що хвороба його омине, або ж це станеться пізніше.
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За його словами, нині він дуже сумує за запахами, бо світ без них неповноцінний.
я звісно розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо…
Опубликовано Олегом Фагот Михайлютой Вторник, 20 октября 2020 г.
Смерть Дмитра Стужука від коронавірусу
Коронавірус нещадний до всіх без винятку. Підтвердження тому – смерть фітнес-блогера Дмитра Стужука.
Стужук кілька днів лікувався вдома, а 15 жовтня його відвезли в реанімацію Київської клінічної лікарні №4, де він помер наступного дня.
Фото: Олег Фагот Михайлюта