Фагот (Олег Михайлюта) – лідер українського гурту Танок на майдані Конго – заразився коронавірусом.

У соцмережі він повідомив, що отримав позитивний тест на Covid-19.

– Відтепер я офіційно коронована особа. На початку ламало серйозно, зараз попустило, але нікому того не раджу, – розповів співак.

Фагот сподівався, що хвороба його омине, або ж це станеться пізніше.

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За його словами, нині він дуже сумує за запахами, бо світ без них неповноцінний.