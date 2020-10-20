У відомого американського актора Джеффа Бріджеса діагностували рак.

Про це він повідомив на свої персональній сторінці у Twitter.

– У мене діагностована лімфома. Незважаючи на те, що це серйозне захворювання, мені пощастило мати команду приголомшливих лікарів, їх прогноз позитивний, – зазначив Бріджес.

As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

70-річний актор повинен розпочати лікування з 20 жовтня.

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Джефф Бріджес знявся у понад 200 фільмах. Найбільш відомими картинами є Великий Лебовські (The Big Lebowski, 1998) та Божевільне серце (Crazy Heart, 2009), за участь у яких американський актор отримав премії Оскар та Золотий глобус у номінаціях за кращу чоловічу роль.

Окрім того, він знімався у фільмах Залізна хватка (True Grit, 2010), Планета Ка-Пекс (K-PAX, 2001), Фаворит (Seabiscuit, 2003), Залізна людина (Iron Man, 2008), Примарний патруль (R.I.P.D. – Rest In Peace Department, 2013).

У Луценка виявили рак

У екс-генпрокурора України Юрія Луценка виявили рак. Він розповів, що під час лікування уже переніс операцію, а далі його чекає курс хіміотерапії.

Окрім того, він зазначив, що через хворобу не залишатиме політику.