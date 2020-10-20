Померла відома радянська актриса Ірина Скобцева. Їй було 93 роки. Причину смерті не повідомили.

Смерть підтвердила PR-директор Art Pictures Studio Марія Далакян на офіційній сторінці компанії в Instagram.

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Скобцева була дружиною радянського режисера Сергія Бондарчука та матір’ю акторів Олени та Федора Бондарчуків.

Актриса народилася у 1927 році. Першу свою роль в кіно вона зіграла у стрічці Отелло.

Скобцева зіграла більш як 60 фільмах. Найпопулярніші з них: Війна і мир, Вони захищали Батьківщину, Населений острів, Тихий Дон та Зигзаг удачі.

Чоловік актриси Сергій Бондарчук – режисер та актор. Він відомий фільмами Доля людини, Борис Годунов, Отець Сергій.

Дочка Олена Бондарчук пішла слідом за матір’ю в акторство і встигла знятися в фільмах разом з батьками. У 2009 році актриса померла від раку.

Федір Бондарчук – успішний режисер, актор, телеведучий та сценарист. Найбільш популярні фільми з його участю: Сталінград, Тяжіння, 9 рота. Нині він не прокоментував смерть матері.

Джерело: Art Pictures Studio