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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Їй було 93: з життя пішла відома радянська актриса Ірина Скобцева

Померла відома радянська актриса Ірина Скобцева. Їй було 93 роки. Причину смерті не повідомили.

Смерть підтвердила PR-директор Art Pictures Studio Марія Далакян на офіційній сторінці компанії в Instagram.

 

 

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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет.

Допис, поширений Art Pictures (@artpictures.ru)

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Скобцева була дружиною радянського режисера Сергія Бондарчука та матір’ю акторів Олени та Федора Бондарчуків.

Актриса народилася у 1927 році. Першу свою роль в кіно вона зіграла у стрічці Отелло. 

Скобцева зіграла більш як 60 фільмах. Найпопулярніші з них: Війна і мир, Вони захищали Батьківщину, Населений острів, Тихий Дон та Зигзаг удачі. 

Чоловік актриси  Сергій Бондарчук – режисер та актор. Він відомий фільмами Доля людини, Борис Годунов, Отець Сергій.

Дочка Олена Бондарчук пішла слідом за матір’ю в акторство і встигла знятися в фільмах разом з батьками. У 2009 році актриса померла від раку.

Федір Бондарчук – успішний режисер, актор, телеведучий та сценарист. Найбільш популярні фільми з його участю: Сталінград, Тяжіння, 9 рота. Нині він не прокоментував смерть матері.

Джерело: Art Pictures Studio

Фото: Dreamstime

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