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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Комік Андрій Рибак став учасником реаліті Холостячка

Комік та радіоведучий Андрій Рибак став учасником романтичного проекту Холостячка на телеканалі СТБ, прем’єра якого запланована на п’ятницю, 23 жовтня.

Про це Андрій Рибак повідомив у своєму Instagram. Він зізнався, ніколи б не подумав, що зніматиметься у реаліті-шоу.

Андрій Рибак – перший учасник шоу Холостячка 2020 з Мішиною

Комік боротиметься за серце Ксенії Мішиної – відомої української актриси театру та кіно, яка зіграла головну роль у серіалі Кріпосна.

Андрій Рибак став одним із 15 претендентів, однак хлопець запевнив, що його не лякає така конкуренція.

– Я йду на цей проект боротися за дівчину. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди присутнє.

Спілкування Ксенії та Андрія має свою історію: воно не склалося настільки, що одного разу актриса навіть заблокувала його профіль в Instagram.

Ксенія Мішина у проекті #СильнаЯ

На початку жовтня телеканал СТБ презентував новий соціальний проект #СильнаЯ, присвячений проблемі жіночої дискримінації та стереотипів.

В одній із серій Ксенія Мішина розповіла про власний досвід боротьби з несправедливістю та здобуття успіху.

Проект #СильнаЯ покликаний розкрити громадську думку щодо ролі жінок в українському суспільстві.

Фото: rybak_sydney

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