Андрій Рибак – перший учасник шоу Холостячка 2020 з Мішиною

Комік та радіоведучий Андрій Рибак став учасником романтичного проекту Холостячка на телеканалі СТБ, прем’єра якого запланована на п’ятницю, 23 жовтня.

Про це Андрій Рибак повідомив у своєму Instagram. Він зізнався, ніколи б не подумав, що зніматиметься у реаліті-шоу.

Комік боротиметься за серце Ксенії Мішиної – відомої української актриси театру та кіно, яка зіграла головну роль у серіалі Кріпосна.

Андрій Рибак став одним із 15 претендентів, однак хлопець запевнив, що його не лякає така конкуренція.

– Я йду на цей проект боротися за дівчину. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди присутнє.

Спілкування Ксенії та Андрія має свою історію: воно не склалося настільки, що одного разу актриса навіть заблокувала його профіль в Instagram.

Ксенія Мішина у проекті #СильнаЯ

На початку жовтня телеканал СТБ презентував новий соціальний проект #СильнаЯ, присвячений проблемі жіночої дискримінації та стереотипів.

В одній із серій Ксенія Мішина розповіла про власний досвід боротьби з несправедливістю та здобуття успіху.

Проект #СильнаЯ покликаний розкрити громадську думку щодо ролі жінок в українському суспільстві.

Фото: rybak_sydney