Нагадую про найболючішу проблему: Єфросиніна звернулася до кандидатів у мери

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна напередодні місцевих виборів звернулася до кандидатів у мери міст.

Зокрема, у ролику вона нагадала про проблему домашнього насильства.

– Зараз ви активніше латаєте ями на дорогах, встановлюєте дитячі майданчики і опікуєтеся питанням гарячої води. Це круто! Однак я хочу нагадати вам про найболючішу проблему в Україні – домашнє насильство.

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Маша Єфросиніна зазначила, що щороку в нашій країні від усіх видів насильства потерпають близько 1 млн жінок. Натомість, в Україні критично не вистачає притулків для жінок та денних кризових центрів, адже на 10 тис. населення потрібне одне ліжко-місце в притулку.

Тому ведуча закликала кандидатів передивитися свої виборчі програми і перевірити, чи не забули вони врахувати цей факт.

На початку жовтня в ООН заявили, що кожна третя жінка страждає від насильства. А, за підрахунками Світового банку, для досягнення гендерної рівності за доходами може знадобитися 150 років.