Розширений трейлер фільму Манк режисера Девіда Фінчера, прем’єра якого запланована на 4 грудня 2020 року на Netflix, з’явився у мережі.

Біографічна кінострічка розповість аудиторії історію голлівудського сценариста Германа Манкевича і його роботи над легендарним фільмом Громадянин Кейн, який вийшов у 1941 році.

Головну роль у ньому зіграє актор Гері Олдман.

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Фінчер планував зняти картину про Манкевича ще з кінця 1990-х років, у 2020-му йому нарешті вдалося реалізувати задумане.

Фільм Манк Фінчера

Фільм Манк 2020 року – це перший повнометражний фільм Фінчера з 2014 року, коли на екранах з’явилася його картина Зникла.

Фанати з нетерпінням чекають нової роботи кумира.

Цей фільм має багато шансів отримати низку нагород на церемонії Оскар.