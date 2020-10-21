PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Жодного хайпу: біографія Альони Лоран та реакція на викрадення доньки

Під Києвом 21 жовтня було викрито групу зловмисників, які намагалися викрасти 6-річну доньку телеведучої та блогера Альони Лоран.

За дівчинку бандити вимагали $200 тис.: завдяки поліції викрадення дитини було зірвано, наразі тривають слідчі дії.

Факти ICTV публікують біографію Альони Лоран та реакцію телеведучої на спробу викрадення доньки.

Альона Логан: біографія і реакція на викрадення доньки

Біографія Альони Лоран

Народилася 14 квітня 1989 року в Мелітополі.

Освіту здобувала в Київському національному університеті культури і мистецтв. Після закінчення навчання залишилася у Києві, де розпочала життя світської левиці.

Написала книгу Алиса в страНЕ чудес. Ботовня брюнетки, де описала закулісні пристрасті всередині столичної світської тусовки.

Кар’єру телеведучої розпочала з інтернет-телебачення, а згодом почала брати участь в українських телешоу, зокрема, Панянки-селянки, Богиня шопінгу та Дурнєв+1, Супермама та інших.

Після клубного минулого Альона Лоран змінила своє амплуа та стала тарологом.

Вона займається чорною магією, жартома називає себе відьмою, і готова робити розклади на картах таро для клієнтів з усього світу.

Будучи відкритою перед своїми підписниками в Instagram, Альона зізналася, що карти попереджали її про серйозні неприємності в родині.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Алена Лоран (@alyona__loran)

– Тут немає ніякого хайпу. Якби не поліція, не факт, що я би залишилася живою. Слава богу, моя донька ні про що не дізналася, – відверто розповіла телеведуча.

З’ясувалося, що до викрадення 6-річної Габріелли причетні сусіди Альони Логан – чоловік, з яким ніколи не було конфліктів, його дружина та ще один незнайомий чоловік.

– Поки я вела переговори з викрадачем, моя донька була в готелі і дивилася мультики, нічого не підозрюючи.

Телеведуча виловила надію, що фігуранти справи отримають справедливе покарання згідно з українським законодавством. Нараз усі троє заарештовані без права внесення застави.

Від себе Альона Логан додала, що звернеться до правоохоронних органів: з’ясувалося, що це вже не вперше, коли “доброзичливі” сусіди конфронтують з родиною блогера.

За попередньою інформацією, викрадення дівчинки планувалося з початку серпня.

Фото: alyona__loran

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка