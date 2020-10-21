Альона Логан: біографія і реакція на викрадення доньки

Під Києвом 21 жовтня було викрито групу зловмисників, які намагалися викрасти 6-річну доньку телеведучої та блогера Альони Лоран.

За дівчинку бандити вимагали $200 тис.: завдяки поліції викрадення дитини було зірвано, наразі тривають слідчі дії.

Факти ICTV публікують біографію Альони Лоран та реакцію телеведучої на спробу викрадення доньки.

Біографія Альони Лоран

Народилася 14 квітня 1989 року в Мелітополі.

Освіту здобувала в Київському національному університеті культури і мистецтв. Після закінчення навчання залишилася у Києві, де розпочала життя світської левиці.

Написала книгу Алиса в страНЕ чудес. Ботовня брюнетки, де описала закулісні пристрасті всередині столичної світської тусовки.

Кар’єру телеведучої розпочала з інтернет-телебачення, а згодом почала брати участь в українських телешоу, зокрема, Панянки-селянки, Богиня шопінгу та Дурнєв+1, Супермама та інших.

Після клубного минулого Альона Лоран змінила своє амплуа та стала тарологом.

Вона займається чорною магією, жартома називає себе відьмою, і готова робити розклади на картах таро для клієнтів з усього світу.

Будучи відкритою перед своїми підписниками в Instagram, Альона зізналася, що карти попереджали її про серйозні неприємності в родині.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Лоран (@alyona__loran) 21 Окт 2020 в 9:59 PDT

– Тут немає ніякого хайпу. Якби не поліція, не факт, що я би залишилася живою. Слава богу, моя донька ні про що не дізналася, – відверто розповіла телеведуча.

З’ясувалося, що до викрадення 6-річної Габріелли причетні сусіди Альони Логан – чоловік, з яким ніколи не було конфліктів, його дружина та ще один незнайомий чоловік.

– Поки я вела переговори з викрадачем, моя донька була в готелі і дивилася мультики, нічого не підозрюючи.

Телеведуча виловила надію, що фігуранти справи отримають справедливе покарання згідно з українським законодавством. Нараз усі троє заарештовані без права внесення застави.

Від себе Альона Логан додала, що звернеться до правоохоронних органів: з’ясувалося, що це вже не вперше, коли “доброзичливі” сусіди конфронтують з родиною блогера.

За попередньою інформацією, викрадення дівчинки планувалося з початку серпня.

Фото: alyona__loran