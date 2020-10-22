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Анастасія Приходько на відео показала, як відкрити пляшку грудьми

Анастасія Приходько показала шанувальникам, як відкрити пляшку за допомогою власних грудей.

У своїх Instagram-stories співачка покроково коментувала весь процес.

Анастасія Приходько відкрила пляшку грудьми – ВІДЕО

Анастасія Приходько уточнила, що порада є корисною для жінок-автомобілісток.

– Одну руку ми кладемо на кермо, іншою – беремо наші груди, стискаємо щільно нашу пляшку грудьми, а потім різко тиснемо вниз. Все, – розповіла співачка.

Анастасія Приходько – народна артистка України, учасниця пісенного шоу Євробачення, громадський та політичний діяч.

Про завершення співочої кар’єри заявила восени 2018 року.

Тоді ж стало відомо, що Приходько приєдналася до команди ВО Батьківщина, підтримавши Юлію Тимошенко.

Політичні плани Приходько викликали неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.

Сотні коментаторів пророкували екс-співачці “долю Надії Савченко”, яка теж потрапила до Верховної Ради через списки цієї партії.

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