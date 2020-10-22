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Факти / Шоу-бізнес

Автор студії Квартал 95 став учасником шоу Холостячка

У проекті Холостячка, прем’єра якого відбудеться 23 жовтня, за головну героїню Ксенію Мішину боротиметься сценарист та автор студії Квартал 95 Олександр Еллерт.

У п’ятницю на першій вечірці глядачі зможуть побачити усіх учасників та враження, яке вони справлять на головну героїню.

33-річний автор студії Квартал 95 та учасник Ліги сміху є одним із претендентів на серце Холостячки.

Як тільки розпочався кастинг Олександр Еллерт заявив, що йде на проект Холостячка та опублікував на своїй сторінці Instagram смішні знімки з Ксенією Мішиною.

 – Коли я дізнався, що Холостячкою стала Ксенія Мішина — симпатична, кайфова, цікава, пішов нестандартним шляхом і записав жартівливі сторіз. Так ми познайомилися заочно. На проект я прийшов поборотися за серденько першої української Холостячки. Була Ксенія Мішина, а стане Ксенія Сашина, — прокоментував Еллерт.

Андрій Рибак став учасником реаліті Холостячка

Комік та радіоведучий Андрій Рибак став учасником романтичного проекту Холостячка на телеканалі СТБ, прем’єра якого запланована на п’ятницю, 23 жовтня.

Про це Андрій Рибак повідомив у своєму Instagram. Він зізнався, ніколи б не подумав, що зніматиметься у реаліті-шоу.

Джерело: СТБ

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